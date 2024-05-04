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Fabrikada gece vardiyasında seks partisi: 4 çalışan işten atıldı

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Türkiye, Kartepe ilçesi Arslanbey OSB içerisinde kurulu bulunan Federal Mogul fabrikasında gece vardiyasında bir kadın güvenlik görevlisi ile 4 erkek çalışanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan grup seks skandalını konuşuyor.

Fabrikada gece vardiyasında seks partisi: 4 çalışan işten atıldı mask
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Haber, İzmit’te yayın yapan Uğur Enç’in sahibi olduğu Bağımsız Kocaeli İnternet sitesinde yayınlandı. İddiaya göre, Kocaeli Kartepe ilçesi Arslanbey OSB alanı içerisinde faaliyet gösteren Federal Mogul Fabrikasında görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik elemanı 1’i işçi; 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Fabrikada yaşanan seks olayı çalışanlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. Bu durumdan rahatsız olan fabrika yönetimi iddia üzerine grup seksin yaşandığı günün gecesindeki kayıtları inceledi. Kamera kayıtlarında 3 erkek ve güvenlik görevlisi bir kadının seks yaptığını fark etti. Soruşturma başlatan fabrika yönetimi 4 çalışanın iş akdini feshetti.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Kocaeli

04 May 2024 - 09:30 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(2)
02

Kurucesmeli - @Mağdur Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: ???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 10:03

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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