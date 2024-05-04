Fabrikada gece vardiyasında seks partisi: 4 çalışan işten atıldı

Haber, İzmit’te yayın yapan Uğur Enç’in sahibi olduğu Bağımsız Kocaeli İnternet sitesinde yayınlandı. İddiaya göre, Kocaeli Kartepe ilçesi Arslanbey OSB alanı içerisinde faaliyet gösteren Federal Mogul Fabrikasında görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik elemanı 1’i işçi; 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Fabrikada yaşanan seks olayı çalışanlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. Bu durumdan rahatsız olan fabrika yönetimi iddia üzerine grup seksin yaşandığı günün gecesindeki kayıtları inceledi. Kamera kayıtlarında 3 erkek ve güvenlik görevlisi bir kadının seks yaptığını fark etti. Soruşturma başlatan fabrika yönetimi 4 çalışanın iş akdini feshetti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mağdur Vatandaş - Hayırlı işler
Kurucesmeli - ???
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.