Fabrikada gece vardiyasında seks partisi: 4 çalışan işten atıldı

Haber, İzmit’te yayın yapan Uğur Enç’in sahibi olduğu Bağımsız Kocaeli İnternet sitesinde yayınlandı. İddiaya göre, Kocaeli Kartepe ilçesi Arslanbey OSB alanı içerisinde faaliyet gösteren Federal Mogul Fabrikasında görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik elemanı 1’i işçi; 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Fabrikada yaşanan seks olayı çalışanlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. Bu durumdan rahatsız olan fabrika yönetimi iddia üzerine grup seksin yaşandığı günün gecesindeki kayıtları inceledi. Kamera kayıtlarında 3 erkek ve güvenlik görevlisi bir kadının seks yaptığını fark etti. Soruşturma başlatan fabrika yönetimi 4 çalışanın iş akdini feshetti.

Kaynak: Haber Merkezi