Erzurumlular'dan Başkan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal, yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreteri Murat Şenel, Muhasip Erdal Durmuş, Mehmet Bahar, Necmettin Karakaya, Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi İş İnsanı İsmail Selçuk, Vakıf Üyesi Dilovası Belediye Meclis Üyesi Yavuz Yılmaz, Vakıf Üyesi Körfez Belediye Meclis Üyesi Doğan Önal, Dilovası Erzurum Horasanlılar Dernek Başkanı Nesim Duman ile seçimde Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vakıf Başkanı Ahmet Önal, "Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılarının devamını dileriz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.