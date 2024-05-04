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04 May 2024 - 09:26- Gündem G:

Erzurumlular'dan Başkan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti

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Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu üyeleri, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Erzurumlular'dan Başkan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti mask
Erzurumlular'dan Başkan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Erzurumlular'dan Başkan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti
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Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal, yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreteri Murat Şenel, Muhasip Erdal Durmuş, Mehmet Bahar, Necmettin Karakaya, Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi İş İnsanı İsmail Selçuk, Vakıf Üyesi Dilovası Belediye Meclis Üyesi Yavuz Yılmaz, Vakıf Üyesi Körfez Belediye Meclis Üyesi Doğan Önal, Dilovası Erzurum Horasanlılar Dernek Başkanı Nesim Duman ile seçimde Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vakıf Başkanı Ahmet Önal, "Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılarının devamını dileriz" dedi.

Erzurumlular'dan Başkan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Erzurumlular'dan Başkan Ömeroğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Körfez

04 May 2024 - 09:26 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem --- Okunma

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