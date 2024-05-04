Kocaelispor, Bodrum’a ulaştı

EKSİKLER VAR
Ligin 33. haftasında yarın Bodrum FK ile deplasmanda oynayacak olan temsilcimiz bu maçın hazırlıklarını dün İzmit’te tamamladı. Dün akşam Bodrum’a ulaşan yeşil siyahlılar Salmaris Otel’de kampa girdi. Kocaelispor’da sakatlıkları bulunan Fofana, Harun Tekin ve ameliyat olan Haşim Arda Sarman kafilede yer almadı. Mücadele yarın saat 16.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.