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04 May 2024 - 10:01- Spor G:

Kocaelispor, Bodrum’a ulaştı

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Yarın deplasmanda Bodrumspor karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Kocaelispor’da kafile Bodrum’a ulaştı.

Gökhan Beşiktaş
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Kocaelispor, Bodrum’a ulaştı
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EKSİKLER VAR

Ligin 33. haftasında yarın Bodrum FK ile deplasmanda oynayacak olan temsilcimiz bu maçın hazırlıklarını dün İzmit’te tamamladı. Dün akşam Bodrum’a ulaşan yeşil siyahlılar Salmaris Otel’de kampa girdi. Kocaelispor’da sakatlıkları bulunan Fofana, Harun Tekin ve ameliyat olan Haşim Arda Sarman kafilede yer almadı. Mücadele yarın saat 16.00’da başlayacak.

Kocaelispor, Bodrum’a ulaştı

# İzmit, VAR, kocaelispor

04 May 2024 - 10:01 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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