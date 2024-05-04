Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 20 aile ziyaret edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde 20 aileye ziyarette bulunuldu.

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 20 aile ziyaret edildi mask
Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 20 aile ziyaret edildi
Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 20 aile ziyaret edildi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Körfez ilçesinde ve Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Gölcük ilçesinde 20 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kocaeli'de
Kocaeli'de
Kocaeli'de
Kocaeli'de

Kaynak: AA

# Körfez

04 May 2024 - 10:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.750.161 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL