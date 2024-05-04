Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 20 aile ziyaret edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.
Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Körfez ilçesinde ve Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Gölcük ilçesinde 20 aileyi ziyaret etti.
Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.
Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.