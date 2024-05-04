Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 May 2024 - 10:12- Ekonomi G:

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,64, euro/TL yüzde 0,31 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,13, dolar/TL yüzde 0,31, değer kaybetti.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BIST 100 endeksi, en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.286,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,13 azalışla 2 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,98 azalarak 15 bin 877 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 110 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 978 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kaybederek 32,3450 liraya gerilerken, euro yüzde 0,31 artışla 34,8410 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,04 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA

# hafta

04 May 2024 - 10:12 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.750.161 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL