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04 May 2024 - 10:14- Gündem G:

81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle, 79'u yerli üretim toplam 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı mask
81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan düzenlemeyle 79'u yerli üretim 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

# yeni, çalışma, sosyal

04 May 2024 - 10:14 - Gündem --- Okunma

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