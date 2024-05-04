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Park halindeki araçta ceset bulundu

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İstanbul Kağıthane’de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki araçta ceset bulundu mask
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Eyüpsultan Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin 40 yaşındaki Ozan Tanrıverdi isimli vatandaş olduğu öğrenildi.

Şahsın dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

# araç, sevk, polis, İstanbul

04 May 2024 - 10:16 - Türkiye --- Okunma

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