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Kontrolden çıkan araç tırın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

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Büyükçekmece’de gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki tırın altına girdi. Kazada araç içerisinde sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken tırın ve kaza yapan aracın sürücüleri ise yaralandı.

Kontrolden çıkan araç tırın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
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Büyükçekmece’de kontrolden çıkan araç tırın altına girdi.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Büyükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde gerçekleşti.

İddiaya göre kontrolden çıkan E.M. (42) idaresindeki 35 KH 1721 plakalı otomobil, E5 üzerinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 76 DE 334 plakalı tıra arkadan çarparak tırın altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada tır sürücüsünün yaralandığı öğrenilirken tırın altına giren otomobilin sürücüsü E.M. ve yan koltukta bulunan Ahmet Andırın (58) araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu sürücü E.M. bulunduğu yerden yaralı şekilde kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yan koltuktaki Ahmet A.’nın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamalarının ardından Ahmet A.’nın cenazesi ceset torbasına koyularak ambulansla en yakındaki hastane morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın altına sıkışan araç bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

# araç, polis

04 May 2024 - 10:21 - Türkiye --- Okunma

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