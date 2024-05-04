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Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 37'ye yükseldi, 70 kişi kayıp

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Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye, kayıp olarak bildirilenlerin sayısı ise 70’e yükseldi.

Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 37'ye yükseldi, 70 kişi kayıp mask
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Brezilya şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele ederken, felakette can kaybı da artıyor. Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi. Yetkililer, kayıp olarak bildirilenlerin sayısının 70’e yükseldiğini, bu nedenle de can kaybının artabileceği belirtti. Sel nedeniyle 23 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği eyalette, sokaklar sular altında kaldı, yollar hasar gördü ve köprüler yıkıldı.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA İNCELEMELERDE BULUNMUŞTU

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "felaket durumu" ilan edilen eyalette selden etkilenen bölgeleri havadan incelemişti. Lula, "Valiye ve bakanlarıma federal hükümetin her türlü çabayı göstereceğini söyledim. Bunun büyük bir özenle üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

# HER

04 May 2024 - 10:32 - Dünya --- Okunma

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