Perde bu akşam açılıyor

TEK MAÇ VAR
Son iki haftaya Süper Lig’e çıkmayı garantileyerek giren Eyüpspor ile Göztepe bu akşamda İstanbul’da karşılaşacak. 33.haftanın açılış maçında Eyüpspor’a şampiyon olması için 1 puan yetecek. Eyüp Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ligdeki diğer tüm karşılaşmalar ise yarın saat 16.00’da başlayacak.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.