Perde bu akşam açılıyor

TEK MAÇ VAR

Son iki haftaya Süper Lig’e çıkmayı garantileyerek giren Eyüpspor ile Göztepe bu akşamda İstanbul’da karşılaşacak. 33.haftanın açılış maçında Eyüpspor’a şampiyon olması için 1 puan yetecek. Eyüp Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ligdeki diğer tüm karşılaşmalar ise yarın saat 16.00’da başlayacak.

Kaynak: Spor servisi