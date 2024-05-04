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Perde bu akşam açılıyor

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Trendyol 1.Lig’de 33.hafta bu akşam oynanacak olan Eyüpspor-Göztepe maçıyla başlayacak

Perde bu akşam açılıyor mask
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TEK MAÇ VAR

Son iki haftaya Süper Lig’e çıkmayı garantileyerek giren Eyüpspor ile Göztepe bu akşamda İstanbul’da karşılaşacak. 33.haftanın açılış maçında Eyüpspor’a şampiyon olması için 1 puan yetecek. Eyüp Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ligdeki diğer tüm karşılaşmalar ise yarın saat 16.00’da başlayacak.

Kaynak: Spor servisi

# VAR, İstanbul

04 May 2024 - 11:17 - Spor --- Okunma

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