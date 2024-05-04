Hırsızlık suçundan aranıyordu ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı

Kocaeli Çocuk Mahkemesince; ‘Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan şüpheli şahıs Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yakalandı. Sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen şüpheliye ‘Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak’ suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.