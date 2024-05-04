Şahin Talus, başkanlara yeni dönem için başarılar diledi

ŞAHİN TALUS’TAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi’yi makamlarında ziyaret etti. Talus ziyaretlerde belediye çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşan Talus, seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek başarılar dileklerini ilettikleri ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.