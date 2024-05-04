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Şahin Talus, başkanlara yeni dönem için başarılar diledi

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Yavuz Solmaz
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Şahin Talus, başkanlara yeni dönem için başarılar diledi mask
Şahin Talus, başkanlara yeni dönem için başarılar diledi
Şahin Talus, başkanlara yeni dönem için başarılar diledi
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ŞAHİN TALUS’TAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi’yi makamlarında ziyaret etti. Talus ziyaretlerde belediye çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşan Talus, seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek başarılar dileklerini ilettikleri ifadelerine yer verdi.

Şahin Talus, başkanlara yeni dönem için başarılar diledi
Şahin Talus, başkanlara yeni dönem için başarılar diledi

# parti, Kocaeli, sosyal

04 May 2024 - 11:45 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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