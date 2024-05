Çayırovaspor Kaptanı Onur Çelik: “BAL’a çıkmak için umudumuzu hiç yitirmedik

ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM

Bu sezon Çayırovaspor’un BAL’a çıkmasında en büyük katkı sağlayan isimlerin başında takım Kaptanı Onur Çelik geliyor. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 4 yıldır Çayırovaspor’da oynuyor. Futbola Sakarya Serdivanspor’da başlayan, Beylerbeyispor’da profesyonel futbolculuk kariyeri de bulunan Onur Çelik, Sapancaspor ve Hendekspor takımlarında da BAL’da görev yaptı. Onur Çelik, bu sezon Çayırovaspor’da sadece saha içindeki performansı değil, takımda toparlayıcı görevini de yerine getirdi.

“TAKIMDA ÇOK KARAKTERLİ OYUNCULAR VARDI”

Onur Çelik, bir yılı değerlendirirken, özellikle futbolcu kadrosundaki isimlerin çok insanlar olduğunu söyledi. Onur Çelik, “Sezon başında bu yılın geçen seneden daha zor ve çetin geçeceğini biliyorduk. Kadromuzu ona göre güçlü kurmak istedik. Biraz geç olsa da kadromuzu oluşturduk. Bu bölgenin tecrübeli ve karakterli futbolcu arkadaşlarımızla aile ortamı kurabilirsek, sonunda başarıya ulaşacağımızdan da emindik. Zorlu zamanlarımız oldu. Bilhassa Play-off öncesi ligde son 2 maçta yenildik, grup şampiyonluğunu Darıca Türkeli Gençlikspor’u kaybettik.

“PLAY-OFF’A YENİLGİ İLE BAŞLADIK”

Ligdeki son iki maçın ardından Play-Off’un ilk karşılaşması Beylikbağıspor’a da yenilince çok zor döneme girdik. Üç maçı kaybedince herkes Çayırovaspor’un dağılacağını, Play-Off’u bırakacağını düşündü. Fakat söylediğim gibi karakterli ve tecrübeli oyuncuların farkı burada devreye girdi. Ben ve Taha Bartu iyi takım olduğumuzu biliyorduk. Sadece saha içerisinde verdiğimiz mücadelenin karşılığını alamıyorduk. Bizlerde onların ağabeyleri olarak her gün her akşam her antrenman öncesi ve sonrası takımdaki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle motivasyon anlamında konuştuk. Aktiviteler yaparak bu süreci daha hızlı bir şekilde atlattık.

“BAŞKANLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bu toparlanma sürecinde bizlerin arkasında duran desteklerini hiç esirgemeyen Kulüp Başkanımız Murat Siner ve Muammer Aydın’a ayrı parantez açmak istiyorum. Bu başarının mimarı onlar ve yönetim kurulu üyeleridir. Ayrıca bu süreçte Çayırova halkı, daha da önemlisi bizi her zaman destekleyen hiç yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz. Üç yıldır bu kulübün içindeyim. Çok iyi insanlarla çalışıyoruz. Çayırovaspor’un yeni BAL’dır. Umarım gelecek yıl BAL’da kalıcı bir takım kurulur, zirveye oynar. Çünkü bu potansiyel var” dedi.