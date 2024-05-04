Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” denildi.
- Türkiye
Saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.