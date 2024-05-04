İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KAMUDA TASARRUFU ARTIRACAK TEDBİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide yol haritasını fikir birliği içinde belirlediklerini ifade ederek kamuda tasarrufu artıracak tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.
BAKAN ŞİMŞEK: KAMUDA HARCAMA KONTROLÜ 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA DEVREYE GİRMİŞ OLACAK
Tasarruf çalışmalarının nihai noktaya geldiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.