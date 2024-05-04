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04 May 2024 - 12:46- Türkiye G:

İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri

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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında Bakan Ali Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayılarının azaltıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri mask
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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KAMUDA TASARRUFU ARTIRACAK TEDBİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide yol haritasını fikir birliği içinde belirlediklerini ifade ederek kamuda tasarrufu artıracak tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.

BAKAN ŞİMŞEK: KAMUDA HARCAMA KONTROLÜ 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA DEVREYE GİRMİŞ OLACAK

Tasarruf çalışmalarının nihai noktaya geldiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

# sosyal, ifade, araç, polis

04 May 2024 - 12:46 - Türkiye --- Okunma

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