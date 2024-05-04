KYÖD Kongresi ilk oturumu gerçekleşecek

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İLK OTURUMDA ÇOĞUNLUK ARANACAK

KYÖD kongresinin ilk oturumu 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İlk oturumda çoğunluk aranacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki kongre 12 Mayıs tarihinde çoğunluk aranmadan yapılacak. Gerçekleşecek kongrede 2 yıldır başkanlık görevini sürdüren Uğur Saral ve yönetim kurulu yeniden aday olacağını açıkladı. Saral yaptığı başarı çalışmalarla KYÖD’ü eski günlerine döndürme yolunda güzel işlere imza attı.

KYÖD TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 17. Olağan Genel Kurulu, 05 Mayıs 2024 Pazar günü, saat 11.00’de, Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merkezi Kat:4 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 11.00’de çoğunluğa bakılmaksızın, aynı gündemle ve aynı yerde yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Genel Kurul Yoklaması ve Açılışının yapılması,

2- Genel Kurul Divanı’nın seçiminin yapılması,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Divan Başkanlığı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

5- Dernek Organlarına aday olanların başvuruları için duyuru ve süre verilmesi,

6- 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Kurul’a katılan konukların konuşmalarının gerçekleştirilmesi,

7- 16. Dönem Yönetim Kurulu, İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrasının oylanması ve karara bağlanması,

8- Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve 16. Dönem Yönetim Kurulu ibrasının oylanması ve karara bağlanması,

9- 2025 ve 2026 yıllarına ait yıllık üye aidatlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- Tahmini Bütçe’nin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11- Tüzük tadili için 2024 yılı sonuna kadar Yönetim Kuruluna Tüzük Genel Kurulu yapması için yetki verilmesinin oylanması,

12- Kesinleşmiş aday listelerinin okunması ve başkan adaylarına söz verilmesi,

13- 17. Dönem Dernek organlarının seçiminin yapılması için oylamaya geçilmesi,

14- 17. Dönem Genel Kurulunun oylama sonucunun açıklanması,

15- Dilek ve temenniler,

16- Kapanış