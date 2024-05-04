Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, "Bugün Kına Gecesi Var" konseptiyle konser düzenledi. Büyük ilgi gören konserde yurdun her yöresinde yüzyıllardır söylenen kına türküleri seslendirildi. Konserde 17 eser seslendirirken solo performanslara yer verildi. THM Korosu’nun üyeleri başarılarıyla göz doldururken seyirciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.
Kostümler, sahne dekorları ve içeriği ile farklı anlam kazanan konserde kına gecelerinin olmazsa olmaz adetlerine yer verildi. Sahnede kına yakma ritüelinin gerçekleştirildiği konserin sonunda yine geleneklere uygun olarak vatandaşlara keseler içinde kına ve çerez dağıtıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.