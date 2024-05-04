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Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı

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Kocaeli'de düzenlenen kına gecesi konseptli konserde Anadolu'da yüzyıllardır söylenen türküler seslendirilerek ritüeller gerçekleştirildi.

Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı mask
Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı
Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, "Bugün Kına Gecesi Var" konseptiyle konser düzenledi. Büyük ilgi gören konserde yurdun her yöresinde yüzyıllardır söylenen kına türküleri seslendirildi. Konserde 17 eser seslendirirken solo performanslara yer verildi. THM Korosu’nun üyeleri başarılarıyla göz doldururken seyirciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Kostümler, sahne dekorları ve içeriği ile farklı anlam kazanan konserde kına gecelerinin olmazsa olmaz adetlerine yer verildi. Sahnede kına yakma ritüelinin gerçekleştirildiği konserin sonunda yine geleneklere uygun olarak vatandaşlara keseler içinde kına ve çerez dağıtıldı.

Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı
Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı
Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı
Kına Gecesi geleneği konserde yaşatıldı

Kaynak: İHA

# HER, VAR, Kocaeli, Büyükşehir

04 May 2024 - 13:00 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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