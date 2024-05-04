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Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde freni boşalan kamyon, 2 otomobil ve bir evin duvarına çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı mask
Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı
Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı
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İnönü Mahallesi 131 Sokak'ta park halindeki 41 L 4839 plakalı kamyon, freninin boşalması nedeniyle hareket etti. Yaklaşık 100 metre giden kamyon, park halindeki 2 otomobile, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi, diğer araç ile evde hasar oluştu.

Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı
Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı
Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı

Kaynak: AA

# araç

04 May 2024 - 13:08 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş --- Okunma

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