Freni boşalan kamyon, 2 araca ve evin duvarına çarptı

İnönü Mahallesi 131 Sokak'ta park halindeki 41 L 4839 plakalı kamyon, freninin boşalması nedeniyle hareket etti. Yaklaşık 100 metre giden kamyon, park halindeki 2 otomobile, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi, diğer araç ile evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.