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04 May 2024 - 13:12- Siyaset G:

Demokrat Partili başkan istifa etti

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Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, görevinden istifa etti. Yıldız, parti üyesi olacak kalacak.

Demokrat Partili başkan istifa etti mask
Demokrat Partili başkan istifa etti
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3 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Yaklaşık üç yıldan bu yana Körfez İlçe Demokrat Parti Başkanı olarak görev yapan Veli Yıldız, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, 31 Mart Yerel Seçimi'nde hem Kocaeli’de hem de ülke genelinde istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Demokrat Partili başkan istifa etti

AYDOĞDU ETKİLİ OLDU

Yıldız, gazetemize yaptığı açıklamada, istifasında İzmitli DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu’nun teşkilatta ciddi rahatsızlık yarattığının da etkili olduğunu söyledi. Yıldız, “Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Kocaeli Teşkilatını toparlayamadı. Genel merkez düzeyinde teşkilatımız ile ilgili pek de şık olmayan söylemlerde bulunması, istifa etmemde etkili olmuştur. Doğru bir karar aldım. Parti üyesi olarak kalacağım ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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04 May 2024 - 13:12 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

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