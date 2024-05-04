Demokrat Partili başkan istifa etti

3 YILDIR GÖREV YAPIYORDU
Yaklaşık üç yıldan bu yana Körfez İlçe Demokrat Parti Başkanı olarak görev yapan Veli Yıldız, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, 31 Mart Yerel Seçimi'nde hem Kocaeli’de hem de ülke genelinde istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.
AYDOĞDU ETKİLİ OLDU
Yıldız, gazetemize yaptığı açıklamada, istifasında İzmitli DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu’nun teşkilatta ciddi rahatsızlık yarattığının da etkili olduğunu söyledi. Yıldız, “Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Kocaeli Teşkilatını toparlayamadı. Genel merkez düzeyinde teşkilatımız ile ilgili pek de şık olmayan söylemlerde bulunması, istifa etmemde etkili olmuştur. Doğru bir karar aldım. Parti üyesi olarak kalacağım ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.