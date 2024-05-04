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Blinken: Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şeyin Hamas olduğunu öne sürdü. Blinken, İsrail ile yapılacak bir anlaşmanın Hamas için "basit" bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.

Blinken: Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas mask
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Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakereleri devam ediyor. 

Hamas'ın ateşkes ve rehine anlaşması için sunulan teklife vereceği yanıt beklenirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yeni bir açıklama yaptı.

Blinken, " Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şeyin Hamas olduğunu" savundu. Ayrıca  İsrail ile yapılacak bir anlaşmanın Hamas için "basit" bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.

Blinken, dün McCain Enstitüsü'nün Arizona'daki Sedona Forumu'nda konuştu.

"Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda evet cevabını kabul edip etmeyeceklerini görmek için bekliyoruz" diyen ABD'li bakan, "Ancak belki de Hamas'la başka bir şeyler oluyor ve önümüzdeki günlerde bunun daha iyi bir resmini göreceğiz" diye ekledi.

Blinken, Hamas ile müzakerelerin, nihai karar vericilerin Gazze'deki Hamas üyeleri olması ve arabulucuların bu kişilerle doğrudan temas kuramaması nedeniyle karmaşık bir hal aldığını öne sürdü.

# yeni, Gazze, İsrail

04 May 2024 - 13:15 - Dünya --- Okunma

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