Hamas ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul ettiğini duyuracak

Suudi Al-Sharq haber kanalı, Hamas'ın önümüzdeki saatlerde Mısır'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması önerisini kabul ettiğini duyuracağını bildirdi.
Haberde, son saatlerde Mısır ve Katar ile İsrail ve Hamas heyetleri arasında anlaşmada serbest bırakılacak mahkumlar konusunda yoğun görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Habere göre Hamas, anlaşmanın üçüncü aşamasında ABD'den, ateşkes ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve İsrail güçlerinin savaşmaya devam etmeyeceği konularında söz aldı.
Mısır devlet medyası Al-Qahera News ise Hamas heyetinin, Gazze'de önerilen ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin son turu için Mısır'a ulaştığını duyurdu.
Mısır istihbarat servislerine bağlı Al-Qahera News, ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde Filistinli militan grup ile İsrail arasındaki "müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini" ve Mısırlı arabulucuların "anlaşmazlık noktalarının çoğunda üzerinde uzlaşılan bir formüle ulaştıklarını" kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.