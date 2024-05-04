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04 May 2024 - 13:32- Gündem G:

Fırtına, festivali tozla duman etti

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Gölcük Kavaklı sahilde 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Gölcük Horon ve Sokak Lezzetleri Festivali için kurulan çadırlar, çıkan fırtına nedeniyle yerlerinden söküldü. Festival iptal edilip başka bir tarihe ertelendi.

Fırtına, festivali tozla duman etti
Fırtına, festivali tozla duman etti
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ÇADIRLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Köksal Tüfekçioğlu tarafından organize edilen ve 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gölcük Horon ve Sokak Lezzetleri Festivali için Kavaklı sahilinde kurulan çadırlar, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle hepsi yerinden söküldü.

Fırtına, festivali tozla duman etti

FESTİVAL İLGİ GÖRÜYORDU

Gölcük ilçesinde çarşamba günü başlayan ve ilk gün Gölcüklülerin akınına uğrayan Gölcük Horon ve Sokak Lezzetleri Festivali’nde akşam saatlerinde Enes Fil ve Laz Esat sahne alacaktı. Festivalin ilk günü akşam saatlerinde Kavaklı Sahilini vuran kuvvetli rüzgâr, çadırları uçurdu ve denizi taşırdı.  

FESTİVAL ERTELENDİ

Festivali organize eden Gölcüklü Köksal Tüfekçioğlu, festivalin ilk günü akşam saatlerinde başlayan fırtına, kendilerine büyük bir hasar verdiğini söyledi. Tüfekçioğlu, “İstenmeyen bir durum yaşadık. Tüm çabamız ve emeğimiz boşa gitti. Festivalimizi başka bir güne erteledik” ifadelerini kullandı.

04 May 2024 - 13:32 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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