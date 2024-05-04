Fırtına, festivali tozla duman etti

ÇADIRLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ
Köksal Tüfekçioğlu tarafından organize edilen ve 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gölcük Horon ve Sokak Lezzetleri Festivali için Kavaklı sahilinde kurulan çadırlar, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle hepsi yerinden söküldü.
FESTİVAL İLGİ GÖRÜYORDU
Gölcük ilçesinde çarşamba günü başlayan ve ilk gün Gölcüklülerin akınına uğrayan Gölcük Horon ve Sokak Lezzetleri Festivali’nde akşam saatlerinde Enes Fil ve Laz Esat sahne alacaktı. Festivalin ilk günü akşam saatlerinde Kavaklı Sahilini vuran kuvvetli rüzgâr, çadırları uçurdu ve denizi taşırdı.
FESTİVAL ERTELENDİ
Festivali organize eden Gölcüklü Köksal Tüfekçioğlu, festivalin ilk günü akşam saatlerinde başlayan fırtına, kendilerine büyük bir hasar verdiğini söyledi. Tüfekçioğlu, “İstenmeyen bir durum yaşadık. Tüm çabamız ve emeğimiz boşa gitti. Festivalimizi başka bir güne erteledik” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.