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Başiskeleli pehlivan İsmail Balaban’ı yendi

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Başiskele Belediyespor’un baş pehlivanı Hamza Özkaradeniz, Balıkesir’de düzenlenen Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri’nde birinci oldu. Final maçında İsmail Balaban ile kapışan Hamza Özkaradeniz, rakibini yendi, çok önemli bir başarıya imza attı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Başiskeleli pehlivan İsmail Balaban’ı yendi mask
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HAMZA ÖZKARADENİZ’İN BAŞPEHLİVANLIKTA İLK BİRİNCİLİĞİ

Geçtiğimiz yıl baş pehlivanlığa terfi eden Başiskele Belediyesporlu Hamza Özkaradeniz, ilk başpehlivanlık müsabakalarında birinci oldu. 3.Geleneksel Balıkesir Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri’nde finale kadar çok başarılı olan Hamza Özkaradeniz, finalde Türkiye’nin en önemli pehlivanlarından İsmail Balaban ile karşı karşıya geldi. Finalde rakibini yenen Hamza Özkaradeniz ilk başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Başiskele Belediye başkanı Yasin Özlü de, genç pehlivanı bu başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: Spor Servisi

# Türkiye

04 May 2024 - 14:02 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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