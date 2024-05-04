Başiskeleli pehlivan İsmail Balaban’ı yendi

HAMZA ÖZKARADENİZ’İN BAŞPEHLİVANLIKTA İLK BİRİNCİLİĞİ
Geçtiğimiz yıl baş pehlivanlığa terfi eden Başiskele Belediyesporlu Hamza Özkaradeniz, ilk başpehlivanlık müsabakalarında birinci oldu. 3.Geleneksel Balıkesir Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri’nde finale kadar çok başarılı olan Hamza Özkaradeniz, finalde Türkiye’nin en önemli pehlivanlarından İsmail Balaban ile karşı karşıya geldi. Finalde rakibini yenen Hamza Özkaradeniz ilk başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Başiskele Belediye başkanı Yasin Özlü de, genç pehlivanı bu başarısından dolayı kutladı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Niyazi Biçer - helal olsun sana evlat...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.