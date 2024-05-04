Başiskeleli pehlivan İsmail Balaban’ı yendi

HAMZA ÖZKARADENİZ’İN BAŞPEHLİVANLIKTA İLK BİRİNCİLİĞİ

Geçtiğimiz yıl baş pehlivanlığa terfi eden Başiskele Belediyesporlu Hamza Özkaradeniz, ilk başpehlivanlık müsabakalarında birinci oldu. 3.Geleneksel Balıkesir Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri’nde finale kadar çok başarılı olan Hamza Özkaradeniz, finalde Türkiye’nin en önemli pehlivanlarından İsmail Balaban ile karşı karşıya geldi. Finalde rakibini yenen Hamza Özkaradeniz ilk başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Başiskele Belediye başkanı Yasin Özlü de, genç pehlivanı bu başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: Spor Servisi