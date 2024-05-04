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Gölcükspor’un gençleri finalde

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U-15 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek 4 takımın belirleneceği Play-Off’ta yarı final maçları oynanıyor. Çeyrek finalde Bağçeşmespor’u eleyen Gölcükspor U-15 takımı bu kez Çayırova Belediye Eğitimspor’u 2-0 mağlup etti, finale adını yazdırdı.

Hulusi Özdilek
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FİNAL MAÇINI YAHYA KAPTAN İLE KULLAR MAÇINI GALİBİYLE OYNAYACAK

U-15 yaş grubunda Play-Off’ta çeyrek final maçında Bağçeşmespor’u normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarda rakibini eleyen Gölcükspor, yarı finalde Çayırova Belediye Eğitim Spor ile karşılaştı. Tarafsız saha M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta rakibini 20.dakikada Adnan Efe Akbulut, 42.dakikada Tuğra Ayık’ın golleriyle 2-0 mağlup eden Kırmızı-Siyahlı ekibin gençleri finale adını yazdırdı. Genç teknik adam Öner Coşkun’un çalıştırdığı Gölcükspor U-15 takımı finalde Kullarspor-Yahya Kaptanspor maçının galibiyle karşılaşacak. Yahya Kaptan-Kullarspor maçı Pazartesi günü derbent Stadı’nda 19.00’da oynanacak.

04 May 2024 - 14:03 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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