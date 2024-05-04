Gölcükspor’un gençleri finalde

FİNAL MAÇINI YAHYA KAPTAN İLE KULLAR MAÇINI GALİBİYLE OYNAYACAK
U-15 yaş grubunda Play-Off’ta çeyrek final maçında Bağçeşmespor’u normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarda rakibini eleyen Gölcükspor, yarı finalde Çayırova Belediye Eğitim Spor ile karşılaştı. Tarafsız saha M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta rakibini 20.dakikada Adnan Efe Akbulut, 42.dakikada Tuğra Ayık’ın golleriyle 2-0 mağlup eden Kırmızı-Siyahlı ekibin gençleri finale adını yazdırdı. Genç teknik adam Öner Coşkun’un çalıştırdığı Gölcükspor U-15 takımı finalde Kullarspor-Yahya Kaptanspor maçının galibiyle karşılaşacak. Yahya Kaptan-Kullarspor maçı Pazartesi günü derbent Stadı’nda 19.00’da oynanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.