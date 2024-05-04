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Gölcükspor ile Kullarspor hata yapmak istemiyor

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BAL’da il sıralamasında kendilerine avantaj sağlamak isteyen Gölcükspor ile Kullarspor, son iki haftaya aynı puanda giriyor. 44’er puanlı iki takımımızda Pazar gününü sahalarında oynayacakları maçlarla geçirecekler.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Gölcükspor ile Kullarspor hata yapmak istemiyor mask
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GÖLCÜKSPOR-LÜLEBURGAZ KULLARSPOR-KAPAKLISPOR

Gölcükspor, geçen hafta 1-0 öne geçtiği maçta Feriköyspor’a 2-1 mağlup olmuştu. 44 puanda kalan Gölcükspor, ikili averajda Kullarspor’a üstünlüğü bulunduğu için kalan son iki maçını kazanması halinde ligde kalacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü de evinde ligden düşen Lüleburgaz ile karşılaşacak. Gölcük Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. 44 puanlı bir diğer temsilcimiz Kullarspor ise Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maçta Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak. Bu maçın da başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

# hafta

04 May 2024 - 14:03 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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