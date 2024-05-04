Gölcükspor ile Kullarspor hata yapmak istemiyor

GÖLCÜKSPOR-LÜLEBURGAZ KULLARSPOR-KAPAKLISPOR

Gölcükspor, geçen hafta 1-0 öne geçtiği maçta Feriköyspor’a 2-1 mağlup olmuştu. 44 puanda kalan Gölcükspor, ikili averajda Kullarspor’a üstünlüğü bulunduğu için kalan son iki maçını kazanması halinde ligde kalacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü de evinde ligden düşen Lüleburgaz ile karşılaşacak. Gölcük Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. 44 puanlı bir diğer temsilcimiz Kullarspor ise Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maçta Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak. Bu maçın da başlama saati 15.00 olarak belirlendi.