Kurtoğlu: Bu kent için elimizden geleni yapacağız

“ KOCAELİ HALKIYLA TEK YÜREK OLACAĞIZ”

Fatih Kurtoğlu, Çorluspor maçında genç oyuncularına güvendiklerini belirterek, “Biz Kocaeli halkının tümüyle tek yürek olup, hafta sonu BAL’da son maçımıza çıkıyoruz. Bu sezon lideri sahasında yenen hiç kimse yok. Önemli oyuncularımız sakat ama yine de gencecik çocuklarımızla bu kent için elimizden geleni yapacağız. Yuvacıkspor 4 senedir bu ligde. Süper amatörden daha düşük bütçelerle, oynadığı modern futbol ile anılacak her daim. Bizim ekstra motivasyonumuz her daim sahada, oyunu güzelleştirmek ve ahlaklı futbol oynamak olmuştur. Böyle olmaya da devam edecektir” dedi.