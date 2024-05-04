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Kurtoğlu: Bu kent için elimizden geleni yapacağız

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Yıllardır Yuvacıkspor’u BAL’da tutmayı başaran Fatih Kurtoğlu, bu sezon yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı genç oyuncularla ligde mücadele etmek zorunda kalındı. Bir çok genç oyuncuyu Kocaeli futboluna kazandıran Fatih Kurtoğlu, Pazar günü lider Çorluspor ile oynayacakları maçta sahaya çıkıp, en iyisini yapmak istediklerini söyledi.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Kurtoğlu: Bu kent için elimizden geleni yapacağız mask
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KOCAELİ HALKIYLA TEK YÜREK OLACAĞIZ”

Fatih Kurtoğlu, Çorluspor maçında genç oyuncularına güvendiklerini belirterek, “Biz Kocaeli halkının tümüyle tek yürek olup, hafta sonu BAL’da son maçımıza çıkıyoruz. Bu sezon lideri sahasında yenen hiç kimse yok. Önemli oyuncularımız sakat ama yine de gencecik çocuklarımızla bu kent için elimizden geleni yapacağız. Yuvacıkspor 4 senedir bu ligde. Süper amatörden daha düşük bütçelerle, oynadığı modern futbol ile anılacak her daim. Bizim ekstra motivasyonumuz her daim sahada, oyunu güzelleştirmek ve ahlaklı futbol oynamak olmuştur. Böyle olmaya da devam edecektir” dedi.

# HER, Kocaeli, hafta, futbol

04 May 2024 - 14:04 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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