Kurtoğlu: Bu kent için elimizden geleni yapacağız

“ KOCAELİ HALKIYLA TEK YÜREK OLACAĞIZ”
Fatih Kurtoğlu, Çorluspor maçında genç oyuncularına güvendiklerini belirterek, “Biz Kocaeli halkının tümüyle tek yürek olup, hafta sonu BAL’da son maçımıza çıkıyoruz. Bu sezon lideri sahasında yenen hiç kimse yok. Önemli oyuncularımız sakat ama yine de gencecik çocuklarımızla bu kent için elimizden geleni yapacağız. Yuvacıkspor 4 senedir bu ligde. Süper amatörden daha düşük bütçelerle, oynadığı modern futbol ile anılacak her daim. Bizim ekstra motivasyonumuz her daim sahada, oyunu güzelleştirmek ve ahlaklı futbol oynamak olmuştur. Böyle olmaya da devam edecektir” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.