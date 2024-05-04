Gebzespor için ya tamam ya devam maçı

İFASPOR İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK

Bu sezon BAL’da çok iddialı takım kuran, ligin ilk yarısını da 5 puan farkla lider bitiren Gebzespor, bu avantajını sürdüremedi. Son haftalara lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde giren Gebzespor, umudunu da kaybetmek istemiyor. Mor-Beyazlı ekip, son iki maçını kazanıp, Çorluspor’un da puan kaybetmesini bekleyecek. Temsilcimiz, Pazar günü çok kritik bir maça çıkıyor, İstanbul’da il sıralamasında kendisine avantaj sağlamak isteyen ligin en güçlü takımlarından İfaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gebzespor, bu maçtan 3 puanla ayrılıp, umutlarını son maça taşımak istiyor. Ligin ilk yarısında Gebze’de oynanan maçı temsilcimiz 5-0 kazanmıştı.