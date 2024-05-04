Ara eleman sıkıntısı ve çimento fiyatları inşaat sektörünü zorluyor

ALTTAN GELEN ELEMAN SAYISI AZALIYOR
Oğuzhan Keleş şunları söyledi: “Sektör iş gücü sıkıntısı çekiyor. İş gücü ve ara eleman sıkıntısı ortadan kalkmalı. Sektöre alttan gelen eleman sayısı azalıyor, bu sorunu çözmek için ülke olarak kültürümüze de yakın ülkelerden insan gücü talep edebiliriz. Sektörümüzdeki ara eleman ücretleri kötüydü ama bugün ücretler iyi fakat şimdi de insanımız yok. Yevmiye 2 bin TL’ye geldi, bu en düşük ücret. Anne-babalar çocuklarını yönlendirmiyor ama bu sektörde iş şartları eskisi gibi değil. Ülkemizde 12 milyon konuta kentsel dönüşüm dışında ihtiyaç var, ara elaman sıkıntısı çeken sektörümüzün istihdam noktasındaki sorunları da dikkate alınmalı.
HERŞEYE RAĞMEN 2 BİN 500 TL OLDU
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını sağlama hedefleri doğrultusunda sahada yansımalar görüyoruz. Bu iradenin yansımadığı noktalarda var, mesela çimento fiyatları. 2021’den bugüne gelen süreçte çimento fiyatları katlanarak artıyor. 2021 yılı mayısında ton fiyatı 130 TL olan çimento o yılın haziran ayında 400 TL’den satılmaya başlamıştı. Yerel seçim öncesi yüzde 30 zam yapılacağını duyduk, Ticaret Bakanlığı’na ilettik. 1.850 TL ton fiyatının artacağını duyunca harekete geçtik ama geçtiğimiz hafta her şeye rağmen çimento 2 bin 500 TL oldu.
ÇİMENTO FİYATI NEDEN ARTTI?
6 aydan enerji maliyetinde artış olmazken çimento fiyatı neden artar? Son 3 yılda hangi girdi kalemine 20 kat zam geldi de çimento da 20 kat fiyat arttı? Sorunun cevabını vatandaş bekliyor çünkü konuta erişim zorlaştı. Sosyal konut projelerinde çimento çok etkin kullanıyor. Mantolama işlemi başta olmak üzere sıva, şap, yapıştırıcı olarak kullanılan bu ürüne ne oldu? Bu artış sosyal konutlarda fiyatı yüzde 8 ile 10 etkiliyor. Çimentodaki artış hazır betonun fiyatını da etkiliyor. Kentsel dönüşümün mille güvenlik ve beka meselesi olarak görüldüğü dönemde çimentoda fiyat buyken dönüşüm sağlanabilir mi?”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Son Pişman - Çimento inşaat maliyetinin yüzde kaçını oluşturuyor? Bu zam bir daire fiyatını ne kadar artırır? Bir daire için 5 ton çimento gitse artış 2000 lira olur. Bir metrekare inşaat maliyeti 30,000 lira, satış fiyatı mimimum 50 bin lira .Kimi kandırıyorsunuz siz? Deveyi hamuduyla yutmaya alışmışsınız. Kazanamıyorsan yapma, bırakın ağlak muhabbetini.
Aa - Önceden çimentoyu ucuza alıyordunuz işçiyi ucuza alıyordunuz dünya kadar pahalıya satıyordunuz evleri, şimdi işçi de çimento fabrikası da dedi ki sadece sen yemeyeceksin kardeşim emeği biz veriyoruz biz kazanacağız senin karın düştü sen ondan şikayet ediyorsun. tabi ilk seferki gibi Araplar da artık harıl harıl ev almıyor Türklere de satamıyorsun o fiyata senin karın düştü sen ondan alıyorsun
Çevreci - Demek ki çimento firmaları iyi örgütleniyor iyi lobi yapıyorlar. Fırıncılar gibi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.