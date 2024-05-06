T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 28 Parsel,
Yüzölçümü : 2.491,87 m2
Kıymeti : 385.609,41 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 66 Parsel,
Yüzölçümü : 7.870,11 m2
Kıymeti : 1.217.875,91 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:10
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 127 Parsel,
Yüzölçümü : 2.174,20 m2
Kıymeti : 336.450,93 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 354 Parsel,
Yüzölçümü : 2.235,90 m2
Kıymeti : 588.198,21 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 450 Parsel,
Yüzölçümü : 1.985,69 m2
Kıymeti : 522.375,47 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:40
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 538 Parsel,
Yüzölçümü : 4.649,83 m2
Kıymeti : 1.390.030,78 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:50
17/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.