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Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşları kararlarına yansıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirtti. Bakan Şimşek "Standard and Poor's ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşları kararlarına yansıyor mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."

# Türkiye, sosyal

04 May 2024 - 15:16 - Ekonomi --- Okunma

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