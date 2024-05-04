Kocaelispor'un eski antrenörü kazada anne ve babasını kaybetti

Geçtiğimiz sene Kocaelispor'da teknik direktörlük yapan Fırat Gül'ün ekibinde yer alan ve bu sezon Kastamonuspor'da Fırat Gül'ün yardımcı antrenörlüğünü yapan Mustafa Kahraman'ın anne ve babası Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybetti.

YARDIM ETMEK İSTEDİLER...

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Koru Deresi viyadüğü bölgesinde Mehmet Porsuk idaresindeki 34 HKV 202 plakalı otomobil, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Otoyolda seyir halindeki 34 EEH 705 ve 35 MOK 91 plakalı araç sürücüleri ve yanlarındaki kişiler, bariyerlere çarpan araç sürücüsüne yardım etmek için durdu. Bu sırada, Ercan S. idaresindeki 34 BIL 275 plakalı araç, kaza yapan araç ile yardım için duran park halindeki iki araca ve yayalara çarptı.

Feci kazada Ayfer Kahraman ve eşi Kadir Kahraman ile Murat Alak (47) hayatını kaybetti, Mehmet Porsuk, Nizamettin E. (37) ve Ercan S. (50) yaralandı.

AK Parti Bornova ilçe teşkilatı üyesi olduğu öğrenilen Ayfer Kahraman ve eşinin cenazeleri, Pınarbaşı Kuran Kursu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ABLAMA ZİYARETE GİDERKEN OLMUŞ"

Taziyeleri kabul eden çiftin oğulları Mustafa Kahraman, anne ve babasının Bursa'nın girişinde bir arabanın bariyerlere çarptığını görerek sürücüye yardım etmek için araçlarından indiklerini belirterek, "O adama yardım etmek isterken de direksiyon hakimiyetini kaybetmiş başka bir araç onlara çarpıyor. Orada vefat ediyorlar. İzmir'den Bursa'ya ablamı ziyarete giderken oluyor. Eşim ve çocuklarım da o arabadaydı. Çok üzgünüz." dedi.

KOCAELİSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Kocaelispor'un sosyal medyasından yapılan açıklamada ise "Geçtiğimiz sezon Kocaelispor, bu sezon ise Kastamonuspor’da yardımcı antrenörlük yapan genç antrenör Mustafa Kahraman, anne ve babasını elim bir trafik kazasında kaybetti. Kadir ve Ayfer kahraman çifti, İstanbul - İzmir Otoyolu’nda gerçekleşen kaza sonrasında hayatlarını kaybettiler. Anne ve baba acısı yaşayan genç antrenör için Kocaelispor taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: Geçtiğimiz sezon gelen şampiyonlukta teknik ekibimizde görev yapmış olan Yardımcı Antrenör Mustafa Kahraman’ın anne ve babasının trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Mustafa Kahraman’ın değerli ailesine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi - AA