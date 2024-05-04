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04 May 2024 - 16:03- Gündem G:

Kocaelili sürücüler dikkat! Karayollarında 6 ay süreyle yol onarım ve bakımı yapılacak

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Kocaeli Valiliği, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yolların 6 ay sürecek bakım ve onarım ile ilgili bir duyuru yayınladı. Valilik, onarım ve bakım çalışmaları yapılacak yollarda sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Kocaelili sürücüler dikkat! Karayollarında 6 ay süreyle yol onarım ve bakımı yapılacak mask
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6 AY SÜRECEK 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 14. Şube şefliğinin bakım ve sorumluluğu altında olan ve aşağıda belirtilen Devlet ve il yollarının BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) üst yapısının bozulduğu kesimlerde trafik yoğunluğu ve hava şartlarının uygun olduğu gün ve saatlerde, 06.05.2024 ile 08.11.2024 (6 ay süreyle) tarihleri arasında yenileme ve tamirat çalışmaları yapılacak.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Çalışma süresince trafik akışı; onaylı trafik işaretleme projelerine uygun olarak sağlanacak, gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak tüm emniyet tedbirleri alınacak. Çalışma yapılan kesimleri kullanacak sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulundu.

KOCAELİ’DE HANGİ YOLLAR ONARILACAK?

06.05.2024 ile 08.11.2024 tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacak bakım ve onarımı yapılacak yollar şunlar:

*020-09 KKND yolu (İstanbul-Kandıra)

*020-10 KKND yolu (Kandıra-Kaynarca)

*100-07 KKND yolu (İstanbul-Kocaeli)

*100-08 KKND yolu ( İzmit-Sakarya)

*130-01 KKND yolu (Karamürsel-İzmit)

*575-01 KKND yolu (Karamürsel-Yalova)

*41-25 KKN il yolu (İzmit-Akmeşe)

*41-27 KKN il yolu (İzmit-Maşukiye)

*41-77 KKN il yolu (KMO-Tepeköy (Eski İstanbul)

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, çalışma, İstanbul, İzmit, Sakarya

04 May 2024 - 16:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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