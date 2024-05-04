Kocaelili sürücüler dikkat! Karayollarında 6 ay süreyle yol onarım ve bakımı yapılacak

6 AY SÜRECEK

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 14. Şube şefliğinin bakım ve sorumluluğu altında olan ve aşağıda belirtilen Devlet ve il yollarının BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) üst yapısının bozulduğu kesimlerde trafik yoğunluğu ve hava şartlarının uygun olduğu gün ve saatlerde, 06.05.2024 ile 08.11.2024 (6 ay süreyle) tarihleri arasında yenileme ve tamirat çalışmaları yapılacak.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Çalışma süresince trafik akışı; onaylı trafik işaretleme projelerine uygun olarak sağlanacak, gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak tüm emniyet tedbirleri alınacak. Çalışma yapılan kesimleri kullanacak sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulundu.

KOCAELİ’DE HANGİ YOLLAR ONARILACAK?

06.05.2024 ile 08.11.2024 tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacak bakım ve onarımı yapılacak yollar şunlar:

*020-09 KKND yolu (İstanbul-Kandıra)

*020-10 KKND yolu (Kandıra-Kaynarca)

*100-07 KKND yolu (İstanbul-Kocaeli)

*100-08 KKND yolu ( İzmit-Sakarya)

*130-01 KKND yolu (Karamürsel-İzmit)

*575-01 KKND yolu (Karamürsel-Yalova)

*41-25 KKN il yolu (İzmit-Akmeşe)

*41-27 KKN il yolu (İzmit-Maşukiye)

*41-77 KKN il yolu (KMO-Tepeköy (Eski İstanbul)

Kaynak: Haber Merkezi