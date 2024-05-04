Çayırova yarı final için sahada

SERİNİN SON MAÇI PAZAR GÜNÜ GAZİANTEP’TE
Play-Off çeyrek finalde tur atlayacak takımı belirleyecek serinin son maçı Pazar günü Gaziantep’te oynanacak. Temsilcimiz, deplasmanda 16.00’da başlayacak maçı kazanıp, ismini yarı finale yazdırmak istiyor. İlk kez yer aldığı Erkekler Basketbol 1.Lig’de Play-Off oynayan Yeşil-Beyazlı ekip, yarı finale de çok yakın gözüküyor. Çayırovaspor, Play-Off çeyrek finalin ilk maçında Gaziantep’te rakibine 98-92 mağlup olmuştu.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.