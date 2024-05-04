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Çayırova yarı final için sahada

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de ilk sezonunda Play-Off’a kalan Çayırova Belediyespor, Gaziantep Basketbol ile eşleşmişti. İlk maçta rakibine deplasmanda mağlup olan Yeşil-Beyazlı ekip, ikinci maçta evinde 109-96 kazandı, seride durumu 1-1’e getirdi.

Çayırova yarı final için sahada mask
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SERİNİN SON MAÇI PAZAR GÜNÜ GAZİANTEP’TE

Play-Off çeyrek finalde tur atlayacak takımı belirleyecek serinin son maçı Pazar günü Gaziantep’te oynanacak. Temsilcimiz, deplasmanda 16.00’da başlayacak maçı kazanıp, ismini yarı finale yazdırmak istiyor. İlk kez yer aldığı Erkekler Basketbol 1.Lig’de Play-Off oynayan Yeşil-Beyazlı ekip, yarı finale de çok yakın gözüküyor. Çayırovaspor, Play-Off çeyrek finalin ilk maçında Gaziantep’te rakibine 98-92 mağlup olmuştu.

Kaynak: Spor Servisi

04 May 2024 - 16:30 - Spor --- Okunma

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