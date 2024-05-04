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Derince Birlikspor penaltılarla güldü

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U-15 yaş grubunda Play-Off yarı final maçında Derince Birlikspor ile Karamürsel İdman Yurdu karşılaştı. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Derince Birlikspor finale yükseldi.

Uğur Uludağ
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Derince Birlikspor penaltılarla güldü mask
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KARAMÜRSEL İY BU KEZ PENALTILARDA KAYBETTİ

U-15 Ligi Play-Off çeyrek finalinde İzmit Erenlerspor’u penaltı atışlarında mağlup eden Karamürsel İdman Yurdu, bu kez yarı finalde penaltılarda kaybetti. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Karamürsel İY, Derince Birlikspor karşısında 2.dakikada Muhammet Bilal Akduman’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Derince Birlikspor bu gole ikinci yarıda Ceyhun Kıymaz ile cevap verdi, normal süre 1-1 bitti. Penaltılara giden maçta iki takımda 5’de 4 attı. Seri penaltı atışlarında takımlar ilk penaltıları gole çevirdi. Derince Birlikspor 7.penaltıyı Muhammed Emin ile attı. Karamürsel İY’de ise Serdar kaçırdı. Penaltılarda 6-5 kazanan Derince Birlikspor, yarı finalde Balçıkköyüspor’u 2-0 yenen Darıca Birlikspor’un rakibi oldu.

# İzmit, Derince

04 May 2024 - 16:31 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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