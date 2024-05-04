Derince Birlikspor penaltılarla güldü

KARAMÜRSEL İY BU KEZ PENALTILARDA KAYBETTİ

U-15 Ligi Play-Off çeyrek finalinde İzmit Erenlerspor’u penaltı atışlarında mağlup eden Karamürsel İdman Yurdu, bu kez yarı finalde penaltılarda kaybetti. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Karamürsel İY, Derince Birlikspor karşısında 2.dakikada Muhammet Bilal Akduman’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Derince Birlikspor bu gole ikinci yarıda Ceyhun Kıymaz ile cevap verdi, normal süre 1-1 bitti. Penaltılara giden maçta iki takımda 5’de 4 attı. Seri penaltı atışlarında takımlar ilk penaltıları gole çevirdi. Derince Birlikspor 7.penaltıyı Muhammed Emin ile attı. Karamürsel İY’de ise Serdar kaçırdı. Penaltılarda 6-5 kazanan Derince Birlikspor, yarı finalde Balçıkköyüspor’u 2-0 yenen Darıca Birlikspor’un rakibi oldu.