Arslanbey GB ve Karadeniz finalde

GÖLCÜK KARADENİZSPOR GÜNEŞSPOR’U YENDİ

Gölcük Karadenizspor ile Güneşspor takımları yarı final maçında kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaştı. Gölcük Karadenizspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Yarı finalin bir diğer buluşmasında da İzmit 41 Futbol Kulübü ile Arslanbey GB takımları karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Arslanbey GB, finale çıktı. Gölcük Karadenizspor ile Arslanbey GB arasındaki final maçı 8 Mayıs Çarşamba günü körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da oynanacak.