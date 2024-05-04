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Arslanbey GB ve Karadeniz finalde

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U-15 yaş grubu Play-Off yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Arslanbey GB ile Gölcük Karadenizspor finale çıktı. Bu iki takım finalde birbirlerine rakip oldu.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Arslanbey GB ve Karadeniz finalde mask
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GÖLCÜK KARADENİZSPOR GÜNEŞSPOR’U YENDİ

Gölcük Karadenizspor ile Güneşspor takımları yarı final maçında kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaştı. Gölcük Karadenizspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Yarı finalin bir diğer buluşmasında da İzmit 41 Futbol Kulübü ile Arslanbey GB takımları karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Arslanbey GB, finale çıktı. Gölcük Karadenizspor ile Arslanbey GB arasındaki final maçı 8 Mayıs Çarşamba günü körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da oynanacak.

# İzmit, Körfez, futbol, Derince

04 May 2024 - 16:31 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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