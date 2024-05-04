Arslanbey GB ve Karadeniz finalde

GÖLCÜK KARADENİZSPOR GÜNEŞSPOR’U YENDİ
Gölcük Karadenizspor ile Güneşspor takımları yarı final maçında kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaştı. Gölcük Karadenizspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Yarı finalin bir diğer buluşmasında da İzmit 41 Futbol Kulübü ile Arslanbey GB takımları karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Arslanbey GB, finale çıktı. Gölcük Karadenizspor ile Arslanbey GB arasındaki final maçı 8 Mayıs Çarşamba günü körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da oynanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.