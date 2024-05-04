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04 May 2024 - 16:35- Spor G:

Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı

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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı mask
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

Şampiyonanın ikinci ayağında, 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

# Kocaeli, Büyükşehir

04 May 2024 - 16:35 Kocaeli/ Kartepe- Spor --- Okunma

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