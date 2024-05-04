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04 May 2024 - 16:45- Siyaset G:

Sancaklı, Kocaeli'de teşkilatla buluştu: “Yuvama döndüğüm için mutluyum”

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Yaklaşık dört aylık aradan sonra yeniden Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katılan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli İl Teşkilatını ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Sancaklı, “Dört ay benim için zor geçti. Liderimizin talimatını uyguladık. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum.

Yavuz Solmaz
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Sancaklı, Kocaeli'de teşkilatla buluştu: “Yuvama döndüğüm için mutluyum” mask
Sancaklı, Kocaeli'de teşkilatla buluştu: “Yuvama döndüğüm için mutluyum”
Sancaklı, Kocaeli'de teşkilatla buluştu: “Yuvama döndüğüm için mutluyum”
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SANCAKLI YENİDEN TEŞKİLATLA BULUŞTU

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaptığı bir takım açıklamalar üzerine Türkiye gündemine oturmuş, 9 Aralık 2023 tarihinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın çağrısı üzerine MHP’den istifa etmişti. Yaklaşık 4 ay bağımsız şekilde Kocaeli Milletvekili olarak yoluna devam eden Sancaklı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağrı ile partisine geri dönmüştü. Sancaklı, üç hafta önce partisine yeniden katılmasının ardından ilk kez Kocaeli’ye gelerek teşkilatla buluştu.

Sancaklı, Kocaeli'de teşkilatla buluştu: “Yuvama döndüğüm için mutluyum”

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli İl Başkanlığı binasına gelen Saffet Sancaklı’yı, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetimleri, meclis üyeleri, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimleri ve partililer karşıladı. Ziyarette il ve ilçe teşkilatları çalışma programları, planlamalar ve genel durum hakkında Saffet Sancaklı’yı bilgilendirildi.

Sancaklı, Kocaeli'de teşkilatla buluştu: “Yuvama döndüğüm için mutluyum”

SANCAKLI SADECE KAPTAN DEĞİLDİR

Toplantıda ilk konuşmayı yapan İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, “Kıymetlimiz, kaptanımız, liderimizin yol arkadaşı, milletvekilimiz Saffet Sancaklı liderimizin talimatı ile yuvasına geri dönmüştür. MHP Kocaeli teşkilatları olarak kaptanımızın dönüşünü mutluluk ile karşılamış, kavuşmayı özlemle beklemiştik. Bu süreç içerisinde Saffet Sancaklı Kocaeli’nin sadece kaptanı değil Kocaeli’nin kendisidir. Hoş geldin abi” ifadelerini kullandı.

Sancaklı, Kocaeli'de teşkilatla buluştu: “Yuvama döndüğüm için mutluyum”

LİDERİMİZİN TALİMATINI UYGULADIK

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “9 Aralık’ta Genel Başkanımızın isteğiyle istifa etmiştim. Ardından başkanımız 'Kaptan yuvana dön' dedi. Bu 4 ay benim için çok zor geçti. Bu sürede sosyal medyamı da kapattım ve Kocaeli'ye gelmedim. Bağımsız milletvekili olarak burada gözükmem doğru olmazdı. Yuvaya döndüğüm için çok mutluyum. Aslında zaten buradaydım. Fiziki olarak yoktum. Liderimiz bir talimat verdi onu uyguladık. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz."

TEKRAR DÖNMEK BANA MOTİVE OLDU

"Fiziken de olsa 4 aydır Kocaeli’de yoktum. İl başkanıma teşekkür ederim. Bu kadar heyecanlı ve coşkulu karşılama sebebiyle sizlere de teşekkür ederim. Siyasi partilerde olaylar olur ve herkes tarafından konuşulur. 4 aylık süre içinde herhangi bir mevzu söz konusu değildir. Geri dön dedi döndük, zaten bir yere gitmemiştik. MHP bu ülkenin sigortasıdır. Türkiye genelinde büyük mücadeleler verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ben bu sürede buruldum. Bazen belki hasrete de ihtiyaç var. Genel başkanımız istifa et dedi ettik, dön dedi döndük. Tekrar geriye dönmek bana motivasyon oldu.”

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04 May 2024 - 16:45 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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