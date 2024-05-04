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04 May 2024 - 17:15- Siyaset G:

Saffet Sancaklı: Başkan yardımcılıkları büyük başarı

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MHP Kocaeli Kocaeli il teşkilatını ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Sancaklı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sancaklı, MHP’nin belediye başkan yardımcılıkları alması hakkında, “MHP’nin 9 ilçede belediye başkan yardımcılığı olması büyük bir başarıdır.” yorumunda bulundu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Saffet Sancaklı: Başkan yardımcılıkları büyük başarı
Saffet Sancaklı: Başkan yardımcılıkları büyük başarı
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SANCAKLI YENİDEN TEŞKİLATLA BULUŞTU

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaptığı bir takım açıklamalar üzerine Türkiye gündemine oturmuş, 9 Aralık 2023 tarihinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın çağrısı üzerine MHP’den istifa etmişti. Yaklaşık 4 ay bağımsız şekilde Kocaeli Milletvekili olarak yoluna devam eden Sancaklı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağrı ile partisine geri dönmüştü. Sancaklı, üç hafta önce partisine yeniden katılmasının ardından ilk kez Kocaeli’ye gelerek teşkilatla buluştu.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli İl Başkanlığı binasına gelen Saffet Sancaklı’yı, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetimleri, meclis üyeleri, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimleri ve partililer karşıladı. Ziyarette il ve ilçe teşkilatları çalışma programları, planlamalar ve genel durum hakkında Saffet Sancaklı’yı bilgilendirildi.

BAŞKAN YARDIMCILIKLARI BÜYÜK BAŞARIDIR

Sancaklı konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Belediye Başkan Yardımcılarını değerlendiren Sancaklı, “Kocaeli’de 9 belediye başkan yardımcılığı almak MHP’nin büyük bir başarısıdır. Bu arkadaşlarımız Kocaeli’ye hizmet edecekler ve aynı zamanda MHP belediyelerde temsil edilecek. Daha önce ben Kocaeli’nde böyle bir şey görmedim. Bir yol haritası çizdik ve bu başarılı olduğumuz gözüküyor.”

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04 May 2024 - 17:15 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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