Saffet Sancaklı TFF Başkan adaylığı sorusuna cevap verdi

SANCAKLI YENİDEN TEŞKİLATLA BULUŞTU

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaptığı bir takım açıklamalar üzerine Türkiye gündemine oturmuş, 9 Aralık 2023 tarihinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın çağrısı üzerine MHP’den istifa etmişti. Yaklaşık 4 ay bağımsız şekilde Kocaeli Milletvekili olarak yoluna devam eden Sancaklı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağrı ile partisine geri dönmüştü. Sancaklı, üç hafta önce partisine yeniden katılmasının ardından ilk kez Kocaeli’ye gelerek teşkilatla buluştu.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli İl Başkanlığı binasına gelen Saffet Sancaklı’yı, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetimleri, meclis üyeleri, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimleri ve partililer karşıladı. Ziyarette il ve ilçe teşkilatları çalışma programları, planlamalar ve genel durum hakkında Saffet Sancaklı’yı bilgilendirildi.

TFF BAŞKANLIĞINI MİLLET BİZE YAKIŞTIRIYOR

Sancaklı konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. TFF Başkanlığı için adaylık düşünüp düşünmediği sorulan Sancaklı, “TFF Başkanlığını Türk Milleti bana çok yakıştırıyor. Böyle bir kaosta. Bir buçuk yıl önce Türkiye’de hiç çıkmamış bir spor yasası çıkardık. Bu yasanın hazırlayacılarından biriyim.. Ben şuan MHP milletvekiliyim. O yüzden benim bir söz söyleme hakkım yok. Milletvekili olmasam rahat şekilde konuşurdum. Olay büyük Türk Milleti’nin bana bunu yakıştırmasıdır” dedi.