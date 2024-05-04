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Derincespor'da büyük sevinç

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 38. hafta karşılaşmasında, sezonun son maçında Belediye Derincespor, matematiksel olarak ligden düşen Denizlispor’u ağırladı. Maçı 2-1 Belediye Derincespor kazandı.

Derincespor'da büyük sevinç mask
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta sezonun son maçına çıkan Belediye Derincespor ligden düşmesini ya da kalmasını belirleyecek karşılaşmada, matematiksel olarak geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor’u ağırladı. Maçtan akıllarda kalan ise ikinci yarının, gruptaki diğer maçlardan erken başlatılması nedeniyle dakikalarca süren tartışma oldu. Maçı kazanan 2-1 Belediye Derincespor oldu. Sahadan ayrılmayan oyuncular ve teknik ekip dakikalarca, ligden düşüşünü ya da kalmasını belirleyecek Etimesgut-İnegölspor maçının bitmesi bekledi. Ankara’dan gelen maçın 1-1 bittiği haberiyle birlikte sahanın ortasında ligde kalma sevinci yaşandı.

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Denizcan Şahin, Eren Öksüzler
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Fatih Cerlek (Erdi Can Şehit dk.60), Murat Arda Ayhan (Ünal Emre Durmuşhan dk.82), Berat Ali Genç (Yusuf Balcı dk.90+3), Tarık Mayhoş, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk.60), Melik Derin
Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım, Emirhan Kaşçıoğlu (Ahmet Tekin dk.46), Alihan Kalkan (Mehmet Ali Ulaman dk.68), Samet Emre Gündüz (Mehmet Eren Sıngın dk.61), Oktay Kısaoğlu (Muhammed Eren Kıryolcu dk.82), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Emir Toprak Dinç, Alaattin Öner, Mustafa Kaçan (Yusuf Emre İnanır dk.61)
Goller: Melik Derin (dk.45+1), Berat Ali Genç (dk.89) (Belediye Derincespor), Mustafa Kaçan (dk.32) (Denizlispor)
Sarı Kart: Berat Ali Genç (Belediye Derincespor), Mustafa Kaçan (Denizlispor)

Kaynak: İHA

# hafta

04 May 2024 - 17:22 Kocaeli/ Derince- Spor --- Okunma

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