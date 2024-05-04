Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık

Bakan Kacır, Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren Rhofa Enerji Mühendislik Fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim ve ihracat yetkinliklerine güç katan bu tesisin Türkiye'ye ve enerji sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Yeşil dönüşüm ve enerji bağımsızlığının öneminin her geçen gün arttığı kritik bir dönemden geçildiğini belirten Kacır, "Cumhurbaşkanı'mızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle, ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın teknolojik bağımsızlığımızdan geçtiği anlayışıyla kritik teknolojileri üreten ve geliştiren Türkiye'yi inşa ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayimizin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Geçmişin acı tecrübeleri bize gösterdi ki ateş çemberi içerisinde güvenli bir liman olan Türkiye'nin bekası ancak ve ancak savunma sanayisinde milli ve özgün teknolojiler geliştirerek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin yürütülen çalışmalarla her geçen yıl büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli çalışmalar yaptığını anlatan Bakan Kacır, "22 yılda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Yerlilik oranımızı yüzde 80’lere çıkardığımız, ihracatımızı 5,5 milyar dolara yükselttiğimiz savunma sanayimizde, 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık. Tüm dünyanın dile getirdiği gibi artık Türkiye’nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri, dünyada jeopolitik dengeleri ve savaş paradigmalarını altüst etti, stratejileri değiştirdi. Mühendislerimizle, bilim insanlarımızla, teknisyenlerimizle, girişimcilerimizle Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma adına, tam bağımsızlık anlayışıyla yürüyüşümüze devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda kritik ve stratejik tüm sektörlerde kabiliyetleri güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Yenilenebilir enerjinin teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını öncelikli hale getirdiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"İhracatının yüzde 40'tan fazlasını Avrupa Birliği'ne (AB) gerçekleştiren Türkiye için Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumlu bir yeşil dönüşüm altyapısını ivedilikle tesis etmek, sürdürülebilir kalkınma için bir tercihten öte zorunluluktur. Bu nedenle Türkiye Yüzyılı'nda müreffeh bir ülke inşa etmenin anahtarı olarak, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ülkemizde sağlamayı, bu alanlarda üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi güçlendirmeyi görüyoruz."

Kule, kanat ve jeneratör üretiminde elde edilen kabiliyetlerin, Türkiye'yi Avrupa'da rüzgar türbini bileşen üretiminde ilk 5 ülkeden biri haline getirdiğini ifade eden Kacır, aynı zamanda rüzgar enerjisinde olduğu gibi geleceğin önemli bir enerji kaynağı olarak görülen güneş enerjisinde de girişimcileri ve sanayicileri desteklediklerini anlattı.

Güneş enerjisi alanında 300'den fazla Ar-Ge projesine yaklaşık 4 milyar lira destek sağladıklarını aktaran Kacır, "2002'den günümüze kadar TÜBİTAK'ın burs ve destek programları kapsamında güneş enerjisi alanında bin 500'den fazla proje ve binden fazla bilim insanına 2,6 milyar lira destek sunduk. Güneş paneli üretiminin tedarik zincirindeki tüm aşamalarında uzmanlaştık ve Avrupa lideri olduk." ifadelerini kullandı.

Kacır, açılışını yaptıkları tesisin 16 bin metrekare alanda yıllık 500 bin panel üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek tesisin Türkiye'nin güneş panellerinde mevcut üretim kabiliyetlerini bir adım öteye taşıyacağını vurguladı.

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konumda olduğunu aktaran Kacır, "Fakat hedefimiz ülkemizin üretim kabiliyetlerine her geçen gün yenisini ekleyerek daha üst sıralarda yer almak. Özellikle ifade etmek isterim ki Avrupa'da 2030 yılına dek oluşacak 400 gigavat saat elektrik üretim kapasitesine sahip güneş paneli talebini karşılayabilecek bölgedeki tek ülke Türkiye'dir. 2035 yılına dek, ülkemizde 53 gigavat kapasiteye çıkarmayı hedeflediğimiz güneş santrallerinde yerli üretim güneş panellerimizin kullanılmasını sağlayacağız." dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Rhofa Enerji Mühendislik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir'de programda konuşma yaptı.

Açılışa, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve sanayiciler de katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışı yapılan fabrikayı gezdi.

"Türkiye Yüzyılı'nda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelimizden taviz vermeden şevkle çalışıyoruz"

Bakan Kacır, Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren Pelsan-Telasis Tekstil Fabrikalarının açılışında yaptığı konuşmada, bereketli topraklarıyla, güçlü sanayi altyapısıyla, Trakya'nın ve ülkenin vitrin şehri Tekirdağ'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin tekstil ürünlerinde ihracat ve üretim altyapısına güç katacak tesislerin hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Dünya, ticaret kurallarının yeniden yazıldığı çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu süreçte küresel güç mücadelesi, teknolojik gelişim, dijital dönüşüm ve planlı sanayileşme gibi parametreler üzerinden yaşanıyor. Güçlü Ar-Ge, inovasyon ve üretim ekosistemi inşa eden ülkelerin, gelecekte söz sahibi olacağına hiç şüphe yok. Türkiye olarak bizler de kritik teknolojilerde bağımsızlık, katma değerli üretim ve yüksek teknoloji ihracatını artırma, nitelikli istihdamı sağlama ve topyekun kalkınma hedefleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kacır, gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımlarla, uygulanan uzun vadeli politikalarla sanayi ve teknolojide ülkeye çağ atlatacak adımlar attıklarını vurguladı.

"Askeri insansız hava aracı üretiminde, dünya lideriyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin her geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin dünyayla entegre olup rekabet gücünü artıran, kritik teknolojilere adapte becerisi yüksek bir ülke haline geldiğini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi sektöründeki istikrarını ve başarısını sürdürülebilirlik, inovasyon ve nitelikli insan kaynağı ile her geçen gün daha da perçinleyen bir Türkiye var. İnşa ettiğimiz güçlü üretim altyapısı ile ticari araç üretiminde Avrupa lideriyiz. Askeri insansız hava aracı üretiminde, dünya lideriyiz. Beyaz eşya üretiminde Avrupa’da lideriz, dünyada ikinciyiz. Güneş paneli üretiminde Avrupa’da lideriz, dünyada dördüncüyüz. Çimento ve demir-çelik üretiminde Avrupa birincisiyiz."

Türk sanayisinin ülke ekonomisi ve kalkınmada ana aktör hale geldiğini anlatan Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı ekonomi modelimizden taviz vermeden ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştırmak amacıyla aşkla, şevkle çalışıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında planlı sanayileşme hamlelerimizi gerçekleştiriyor, katma değer içeren bir üretim anlayışı sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, sanayideki üretim anlayışının lokomotif sektörlerinden birinin de tekstil sektörü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin tekstil sektöründe, Avrupa ve dünyada kendini kanıtlamış bir ülke olduğunu anlatan Kacır, geçen yıl 14,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdikleri sektörde 199 ülke ve serbest bölgeye ürün ihraç ettiklerini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ar-Ge ve yatırım teşvikleriyle sektörü güçlendirdiklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Son 22 yılda 15 bin 679 tekstil yatırımı için yatırım teşvik belgesi düzenledik, 1,1 trilyon liralık sabit yatırımı teşvik ederek 1 milyondan fazla yeni istihdamın önünü açtık. Bugün teknoparklarımızda, tekstilde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişiminde 45 firmamız kilit rol üstleniyor. 78 Ar-Ge ve 54 tasarım merkezimiz tekstilde üretim altyapımızın gücünü pekiştiriyor."

Bakan Kacır, Pelsan-Telasis Tekstil Fabrikalarının toplam yatırım büyüklüğünün 90 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Fabrikanın çevreye duyarlı üretim altyapısıyla organik ve sürdürülebilir üretimi hedeflediğini aktaran Bakan Kacır, tesislerin tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 900 kişiye iş imkanı sağlayacağını belirtti.

Bakanlık olarak yatırım teşvikleriyle, açtıkları tesislerin üretim yolculuğunda gerekli desteği verdiklerini aktaran Kacır, "Ülkemizin tüm şehirlerinde topyekun kalkınmayı sağlamak ve refahın toplumun tüm kesimlerine yayılmasını temin etmek adına yurdun dört bir yanında yatırımların önünü açmaya, üretenin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tekirdağ'ın Avrupa sınır kapılarına yakınlığı, Marmara Denizi ile birlikte Ege'ye ve Karadeniz'e ulaşım kolaylığı, İstanbul'a komşuluğu, cazip yatırım ortamı ve sanayi altyapısı ile son 22 yılda önemli bir üretim üssüne dönüştüğünü söyledi.

Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda Tekirdağ'da 407 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 104 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını, sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi adına 10 yeni organize sanayi bölgesi ve 2 endüstri bölgesi kurduklarını anlattı.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı doğrultusunda sanayinin Trakya'da çevreye etkilerini en aza indirmek üzere, ıslah OSB'lerin kurulması, müşterek ileri atık su arıtma tesislerinin ve Marmara Derin Deşarj Sisteminin yapılması çalışmalarına devam etiklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Toplam 16 milyar lira finansman desteği sağladığımız proje kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinden 5'ini devreye aldık. Bölgede arıtılarak temiz hale gelen suların, denize deşarj edilmesi için yürütülen Derin Deşarj Projesi'ni de tamamladık. Bu yıl da Ergene havzasında bulunan 2 OSB'nin atık su arıtma tesisi inşaatı ve Bölgede yer alan 4 OSB’nin atık sularının müşterek arıtma tesisine iletilmesi amacıyla yürütülen kolektör hattı inşaatını tamamlamayı hedefliyoruz. Trakya bölgemizde çevreye duyarlı sanayileşmenin öncüsü ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı ve desteklerimizi Tekirdağ'ın sürdürülebilir büyüme yolunda sunmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle, Tekirdağ’ın potansiyeline inanmış ve güvenmiş sanayicilerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum.Küresel rekabet yarışında yer almak istiyorsanız, teknolojideki hızlı dönüşüme adapte olmanız, Ar-Ge ekosisteminde daha çok yer almanız gerekiyor. Bu süreçte, attığınız her adımda size destek olmak için biz de yanınızda olacağız."

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve Pelsan-Telasis Tekstil Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şişman da programda konuşma yaptı.

Kaynak: AA