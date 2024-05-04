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1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi mask
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 52’si "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

# sevk, ceza, polis, İstanbul, 1 Mayıs

04 May 2024 - 19:13 - Türkiye --- Okunma

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