Aksatur İzmit'te dualarla açıldı

Kervansaray İş Merkezi’nin 2. katında faaliyetlerine başlayan ve müdürlüğünü Umut Genç’in üstlendiği ‘Hac Umre ve Kültür Turları’ acentesinin açılışına Gölcük ilçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, Aksatur İzmit şubesi müdürü ve sahibi Umut Genç, Aksatur Yönetim kurulu başkanı Halit Emiroğlu, firmanın Arabistan Sorumluları Emre Emiroğlu ve Abdullah Kaçan, Cankurt reklam sahibi Emin Ziya Cankurt, Penez oto sahibi Ali Yavuz Yılmaz, İzmit Ambalaj sahibi Murat Şimşek, Ekşioğlu Zemin Araştırma sahibi Yavuz Abdullahoğlu, Hakan Ekşi ve davetliler katıldı.

"81 İLDE HİZMET VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Türkiye’nin dört bir yanına şube ve acentelerini açmayı planlayan Genel Müdürlüğü’nü Halit Emiroğlu’nun yaptığı tur acentesinin İzmit şubesinin açılışında konuşan, Emiroğlu “ Kocaeli’de bir hizmet eksikliği ve potansiyel gördük ve bu açılışı gerçekleştiriyoruz. 81 ilde hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

Aksatur daha sonra yapılan dualar sonrasında açılış kurdelesinin kesilmesiyle faaliyete başladı. Yaklaşık 10 kişinin görev aldığı acentede günün anısına açılış pastası da kesildi.

Kaynak: Haber Merkezi