Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik malzemelerini hafif ticari aracına yükleyen M.T.’ye cadde üzerinden geçen bir otomobil içerisinden silahla ateş edildi. Kurşun bacağına isabet eden M.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şahsı silahla yaralayarak kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.