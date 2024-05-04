Karamürsel BAL’da

MEHMET İKİ PENALTI KURTARDI
Çayırovaspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta puan ve ikili averaj olarak aynı olan iki takım Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları berabere biten maç penaltı vuruşlarına gitti. Karamürselspor kalecisi Mehmet iki penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Sarı lacivertliler penaltı vuruşları sonunda rakibini 3-1 yendi ve adını bir üst lige yazdırdı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Paşalı - Karamürsel Spor tebrik ediyorum kaleci Mehmet penaltilarda tecrubesinu konuşturdu bagdatspora gelince Fatih Güler cihan halil penaltı atmaktan neden cekindiniz kardeşim iki tecrübeli ve usta ayakların böyle yerde sorumluluk almaları gerekirdi yazık oldu
Korfezli Cellat - Talip hoca birak hocaligi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.