Karamürsel BAL’da

MEHMET İKİ PENALTI KURTARDI

Çayırovaspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta puan ve ikili averaj olarak aynı olan iki takım Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları berabere biten maç penaltı vuruşlarına gitti. Karamürselspor kalecisi Mehmet iki penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Sarı lacivertliler penaltı vuruşları sonunda rakibini 3-1 yendi ve adını bir üst lige yazdırdı.