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Karamürsel BAL’da

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Süper Lig Play-Off Grubu baraj maçında Bağdatspor ile karşı karşıya geldiği maçta Karamürselspor penaltı vuruşları sonucunda Bölgesel Amatör Lig’e yükselen isim oldu

Hulusi Özdilek
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MEHMET İKİ PENALTI KURTARDI

Çayırovaspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta puan ve ikili averaj olarak aynı olan iki takım Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları berabere biten maç penaltı vuruşlarına gitti. Karamürselspor kalecisi Mehmet iki penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Sarı lacivertliler penaltı vuruşları sonunda rakibini 3-1 yendi ve adını bir üst lige yazdırdı.

# Karamürselspor

04 May 2024 - 20:18 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Paşalı - Karamürsel Spor tebrik ediyorum kaleci Mehmet penaltilarda tecrubesinu konuşturdu bagdatspora gelince Fatih Güler cihan halil penaltı atmaktan neden cekindiniz kardeşim iki tecrübeli ve usta ayakların böyle yerde sorumluluk almaları gerekirdi yazık oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 20:38

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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