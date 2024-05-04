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Tır sürücüsü feci şekilde can verdi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yük indirme sırasında tırdan düşen hurda demirlerin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü feci şekilde can verdi mask
Tır sürücüsü feci şekilde can verdi
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Dilovası OSB. 4. Kısım Ceyhan Caddesi'ndeki bir fabrikaya hurda demir götüren tır sürücüsü Murat Ö. (37), yük indirme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle demirlerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaynak: AA

# sevk, Gebze

04 May 2024 - 20:21 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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