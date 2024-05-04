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Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

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Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
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Bolu'da öğle saatlerinde şehir merkezinde yağmur, Köroğlu Dağları’nın zirvesi ve diğer yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kısa sürede etkisini yitirirken, bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: İHA

04 May 2024 - 21:04 - Yaşam --- Okunma

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