Karamürsel BAL Ligi’ni kutluyor

Doğan - Ohhh çok şükür,izmitli bir spor sever olarak vallahide billahide çok sevindim.demekki neymiş? Para herşey değilmiş.bravomsana mustafa sandal,onun aranması var güzel mi güzel maalesef ruhu yok,al işte bak kimi anlatıyor anlamışsınızdır