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Karamürsel BAL Ligi’ni kutluyor

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Taraftar Karamürselspor'un Bölgesel Amatör Lig'e çıkmasını sokakta meşalelerle kutladı.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Karamürsel BAL Ligi’ni kutluyor
Karamürsel BAL Ligi’ni kutluyor
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Süper Lig Play-Off Grubu baraj maçında Bağdatspor ile karşı karşıya gelen ve rakibini penaltı vuruşlarıyla 3-1 yenen Karamürselspor’u taraftarı ilçede karşıladı. Takım otobüsünü meşalelerle karşılayan sarı lacivertliler tezahüratlarla sokakları inletti. Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da Karamürselspor taraftarına eşlik ederek şampiyonluğu kutladı.

# Karamürselspor

04 May 2024 - 21:27 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Doğan - Ohhh çok şükür,izmitli bir spor sever olarak vallahide billahide çok sevindim.demekki neymiş? Para herşey değilmiş.bravomsana mustafa sandal,onun aranması var güzel mi güzel maalesef ruhu yok,al işte bak kimi anlatıyor anlamışsınızdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 22:18
01

İzmitli - Oynamadan yata kalka bala çıktılar.Kaleciyi affeden federasyonada yazıklar olsun.Araya iyi torpil sokmuşlar.Hak yersen karşına bir yerde çıkar.Bunuda bir kenara yazın.Açık bir şekilde Bağdatsporun şampiyonluğunu çaldılar.Çok yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 21:50

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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