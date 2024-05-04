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En mutlu günleri kabusa döndü

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Rize’de meydana gelen kazada gelin arabası şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki gelin ve damat ile birlikte 5 kişi yaralandı.

En mutlu günleri kabusa döndü mask
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Kaza, Müftü Mahallesi Lahana mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 53 ADB 250 plakalı otomobil, şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yamaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı taraftaki dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Ö.G. isimli kadın ile gelin K.K., damat A.K. ve araçtaki S.D. ve E.S. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk, araç

04 May 2024 - 23:08 - Asayiş --- Okunma

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