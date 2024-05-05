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05 May 2024 - 01:51- Asayiş G:

Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı

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Kocaeli'de Isuzu servisinin otoparkında çıkan yangın sebebiyle minibüs ve otobüsler alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülürken 15 araçtan geriye iskeletleri kaldı.

Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı mask
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
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Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken araçlar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.
Yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yandı. Yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kalırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı
Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı

Kaynak: İHA

# sevk, çalışma, Yangın

05 May 2024 - 01:51 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

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