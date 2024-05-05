Kartepe'de korkutan yangın! 15 araç cayır cayır yandı

Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken araçlar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yandı. Yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kalırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA